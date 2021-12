Governadora inaugura quadra poliesportiva no município de Jucurutu-RN

Além deste investimento superior a R$ 700 mil, a governadora Fátima Bezerra também assinou a ordem de serviço para recuperar o acesso a comunidade do Boi Selado, em Jucurutu. Ainda no Vale do Açu, a governadora teve agenda em Assu e Carnaubais, inaugurando obras e visitando outras em andamento. Abriu a FENAVALE-2021), ocasião que anunciou a recuperação da RN 233. No Alto Oeste, Fátima Bezerra esteve no encerramento dos festejos da padroeira Nossa Senhora da Conceição de Pau dos Ferros. No município Paraná, a governadora entregou uma adutora.

Em agenda realizada no município de Jucurutu, na região do Seridó, distante cerca de 241 km de Natal, a governadora Fátima Bezerra inaugurou a quadra poliesportiva da Escola Estadual Newman Queiroz, que conta com 667 estudantes matriculados na Educação Profissional (curso de Segurança do Trabalho), Novo Ensino Médio e EJA; com um quadro de profissionais de 43 professores e 26 funcionários.



A quadra recebeu pintura colorida especial, nos padrões dos esportes ali praticados, como voleibol, basquete e futebol, além de arquibancada, banheiros e vestiários novos. O investimento do Governo do RN foi de R$ 728 mil.

Ainda em Jucurutu, a governadora Fátima Bezerra assinou ordem de serviço para restaurar o acesso a comunidade do Boi Selado.

A equipe da governadora, o prefeito de Jucurutu, secretários municipais e estaduais, diretores da escola e representantes da 10ª Direc (Diretoria Regional de Educação e Cultura) e os convidados à solenidade foram recebidos pela apresentação da Filarmônica Francisco Batista dos Santos Lula, sob regência do maestro Canindé Sena.

Após saudar os presentes, a governadora elogiou o resultado final da obra de construção da quadra e lembrou as etapas de execução após a retomada dos serviços: “Essa obra vinha se arrastando há muito tempo. Quando nós assumimos, ela estava com apenas 40% em construção. E agora é a alegria de estar aqui com vocês celebrando a entrega desse espaço.”

Também foi ressaltada pela governadora a importância da atividade esportiva e da educação física para o equilíbrio do corpo e da mente para o desenvolvimento geral dos estudantes de forma saudável e com qualidade de vida.

A governadora destacou os esforços de sua gestão pela realização de melhorias para a E.E. Newman Queiroz. Foram investidos, de 2019 para cá, mais de R$ 990 mil com recursos próprios para compra de material de consumo, pequenos reparos e a ordem de serviço a ser executada para manutenção das instalações físicas.

A solenidade foi encerrada com a governadora Fátima dando o tradicional chute inaugural da nova quadra. O prefeito de Jucurutu participou do ato descontraído assumindo o papel de goleiro.

Antes de Jucurutu, a governadora Fátima Bezerra esteve em várias cidades da região do Vale do Açu e também no Alto Oeste Potiguar.

Em Carnaubais - Governo do RN garante quase R$ 500 mil em crédito a empreendedores de Carnaubais, além da inauguração da reforma e ampliação da escola Adalgisa Emídia da Costa.

Em Assu, a governadora abriu a FENAVALE 2021, quinta-feira, inaugurou as novas instalações da Escola Estadual Tenente Coronel José Correia, a ampliação dos serviços prestados no Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos e visitou obras do programa Pró-moradia.

Em São Rafael, a governadora Fátima Bezerra anunciou a reforma e ampliação da Escola Estadual Professora Claudeci Pinheiro Torres, que em 30 anos nunca passou por reformas.

Em Pau dos Ferros, a governadora acompanhou o encerramento dos festejos da Padroeira Nossa Senhora da Conceição ao lado da prefeita Mariana Almeida.

Em Paraná, a governadora Fátima Bezerra inaugurou uma adutora para abastecer a cidade, que enfrenta sérios problemas de abastecimento há pelo menos 8 anos na Vila Caiçara, que fica na zona rural.