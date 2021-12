Programa de pós-graduação federal abre 942 vagas de mestrado em todo o país

As inscrições para o processo seletivo do Curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica já estão abertas. Os interessados devem se inscrever até o dia 10 de janeiro de 2022, por meio do site do ProfEPT (profept.selecao.net.br/). A pós-graduação é gratuita, devendo o candidato pagar apenas a taxa de inscrição, no valor de R$ 95. Das 942 vagas, 50% serão de ampla concorrência e 50% reservadas a servidores efetivos do Institutos Federais (IFs), Centros Federais de Educação Tecnológica e do Colégio Pedro II; confira o edital completo.