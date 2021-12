“Em 15 dias as máquinas já estarão no município”, diz Governadora sobre estrada de Grossos a Tibau. A recuperação da litorânea Dehon Caenga que liga Grossos a Tibau terá o investimento de 1,6 milhões para recuperação da manta asfáltica. Segundo a Governadora a obra deverá estar pronta e entregue a população no prazo máximo de 60 dias. Na oportunidade, a Governadora fez a entrega de concessões de licenças ambientais das salinas artesanais de Grossos e ainda a entrega da reforma e ampliação da Escola Estadual Coronel Solon, com investimento no total de R$ 2,3 milhões viabilizado pelo acordo de empréstimo junto ao Banco Mundial, por meio do Projeto Governo Cidadão e da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (Seec).

Cumprindo agenda na região da Costa Branca do estado, a Governadora Fátima Bezerra esteve na tarde desta terça-feira (14) na cidade de Grossos para a assinatura da ordem de serviço de recuperação da litorânea Dehon Caenga, importante trecho que liga Grossos à cidade de Tibau.

A obra terá o investimento de 1,6 milhões para recuperação da manta asfáltica que deverá estar pronta e entregue à população no prazo máximo de 60 dias. "Em 15 dias às máquinas já estarão no município dando início aos trabalhos de recuperação da estrada", frisou a governadora Fátima Bezerra.

A prefeita de Grossos Cinthia Sonale destaca a importância da estrada para o desenvolvimento do município. “A recuperação da litorânea Dehon Caenga é reivindicação antiga dos moradores que precisam se deslocar até as suas comunidades e se deparam com um asfalto cheio de buracos, essa estrada também é importante para o turismo de Grossos, que agora passará a contar com o trecho recuperado facilitando o acesso a nossa cidade, agradeço a governadora Fátima por atender ao pedido da nossa gestão e recuperar essa importante via de acesso a Grossos”, disse a prefeita.

Na oportunidade, a Governadora fez a entrega de concessões de licenças ambientais das salinas artesanais de Grossos. Atividade secular que a partir de agora passa a contar com a regularização para que os pequenos salineiros artesanais possam investir e comercializar o sal. Ao todo, 68 salineiros foram contemplados com as licenças.

Ainda em Grossos, Fátima Bezerra fez a entrega oficial da ampliação, reforma e equipagem da Escola Estadual Coronel Solon. Na escola, o investimento no total de R$ 2,3 milhões foi viabilizado pelo acordo de empréstimo junto ao Banco Mundial, por meio do Projeto Governo Cidadão e da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (Seec).

“Eu sei o quanto essa reforma é importante para esta escola que, somente no governo de uma professora, está se tornando realidade”, afirmou a governadora, que ainda destacou o trabalho realizado por meio do Governo Cidadão que está beneficiando 20 mil alunos e alunas com investimentos que somam quase R$ 90 milhões para reformar, ampliar e equipar 40 escolas em 32 municípios potiguares.

A unidade escolar entregue pela governadora foi ampliada, reformada e dotada de acessibilidade. Dos recursos totais, R$ 1,7 milhão foi destinado a obras físicas nas nove salas de aula teóricas, sala de professores e de material didático, três laboratórios, biblioteca, diretoria, secretaria, arquivo, almoxarifado e recreio. Cozinha, despensa, depósitos, copa, banheiros e vestiários de alunos e funcionários também foram reformados.

O montante destinado a compra de equipamentos para esses ambientes, condicionadores de ar, utensílios de cozinha, mobiliários, entre outros chegou a R$ 600 mil.

Estiveram presentes ainda, à solenidade, o deputado estadual Souza; a prefeita de Grossos, Cínthia Sonale, e seu vice, Galeno Caetano; o presidente da Câmara Municipal, vereador Fabielson; os vereadores Antonio Gustavo, Maria das Dores e Cíntia Seabra. Os mandatos do senador Jean Paul Prates e do deputado estadual Francisco do PT mandaram representantes.