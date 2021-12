Baraúna celebra 40 anos de emancipação com programação cultural e social

A programação principal começa nesta terça-feira, 14, às 22h, com shows de Toca do Vale, Forró Meirão e Walkyria Santos. Amanhã, 15, dia oficial da Emancipação Política do município e feriado local, a programação será na Câmara Municipal de Baraúna, com uma sessão solene para entrega de títulos.

De 14 a 19 de dezembro, a cidade de Baraúna festeja os 40 anos de emancipação política. Há 4 décadas o município ganhava o direito de obter independência política, de tomar suas decisões administrativas e elaborar suas próprias leis.

São 40 anos de independência, história e muitas conquistas. Para celebrar, a gestão municipal, que é conduzida pela Prefeita Divanize Oliveira, elaborou uma programação diversificada, cultural e social, que se estende até o próximo domingo, 19.

Na quinta-feira, 16, a programação começa com palestras na Secretaria de Assistência Social e segue com uma Ação Cidadã para emissão de documentos, além de cortes de cabelo e apresentações culturais.

Às 18h, a programação do dia termina com apresentações de bandas Filarmônicas e feira de artesanato em alusão aos 40 anos de emancipação. Na sexta-feira, 17, às 10h, na Prefeitura de Baraúna, tem o descerramento da placa em homenagem ao aniversário de 40 anos de emancipação. E para finalizar os festejos, no domingo, 19, tem programação desportiva no município, com maratona de atletismo, a partir das 8h da manhã.