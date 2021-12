Pagamento de dezembro dos servidores do RN começa nesta quarta (15)

O Governo do RN iniciou o pagamento do salário do mês de dezembro nesta quarta-feira (15), de acordo com calendário de pagamentos acordado no início deste ano.

Com isso, o Executivo Estadual conclui mais um ano com a folha salarial paga dentro do mês trabalhado, fato cumprido desde o primeiro mês de gestão.

Mais da metade dos 119.365 trabalhadores do Estado receberam o salário integral adiantado já nesta quarta.

Ao todo, foram depositados R$ 250 milhões na primeira quinzena do mês, correspondentes ao salário integral da categoria da Segurança Pública e dos servidores que recebem até R$ 4 mil, além do adiantamento de 30% para quem recebe acima desse valor.

Os 22,3 mil trabalhadores lotados em pastas com recursos próprios receberão o salário integral no próximo dia 31, quando também será pago os 70% restantes de quem recebe acima de R$ 4 mil, concluindo a folha de R$ 492 milhões.

Até dia 23 de dezembro também será pago os 70% restantes do 13º salário para quem recebe até R$ 4,5 mil. Quem recebe acima desse valor receberá o depósito no próximo 4 de janeiro.