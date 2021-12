Natal e Mossoró devem movimentar R$ 156 milhões nas vendas de fim de ano

De acordo com a Pesquisa de Intenção de Compras para o Natal 2021, produzida pela Fecomércio RN, por meio do Instituto Fecomércio realizada em Natal e Mossoró, a estimativa mostra crescimento de 1,6 ponto percentual na capital e 5,4 no interior do Estado, no comparativo com o ano de 2020, quando 55,2% tinham pretensões de adquirir produtos visando a data. As vendas devem injetar R$ 156 milhões na economia do Rio Grande do Norte neste final de ano.