Primeira edição do Projeto Saúde nas Cidades atende a mais de 100 pessoas em Areia Branca

Realizada nesta terça-feira (14), a primeira edição do Projeto Saúde nas Cidades, com Dr. Anax Vale, atendeu a mais de 100 pessoas na localidade de Upanema de Cima, município de Areia Branca.

Consultas médicas, testes rápidos, aferição de pressão arterial, emissão de Identidade e corte de cabelo foram os serviços prestados. A atividade também contou com espaço infantil, com brinquedos e distribuição de pipoca e algodão doce.

Dr. Anax Vale analisou a ação como “bastante positiva” e adiantou que a próxima edição do Projeto Saúde nas Cidades será realizada já nos próximos dias. “Muito em breve anunciaremos a data e a cidade em que estaremos prestando esse serviço.”, destacou.



A edição de hoje contou com a parceria do vereador Chiquinho da Redonda (PSDB) e o apoio da Prefeitura Municipal de Areia Branca. Os vereadores Waguinho Tavernard e Clécio do Hospital e o suplente de vereador Mercinho Tavernard prestigiaram a ação.