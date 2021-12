Uern exigirá comprovante de vacinação de alunos antes da retomada das aulas presenciais

Os alunos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) deverão apresentar comprovante de vacinação antes do retorno das atividades presenciais, previsto para fevereiro de 2022. Segundo a instituição, aqueles que não justificarem a ausência da vacina poderão ter a matrícula suspensa.

A decisão de exigir o passaporte de vacinação foi aprovada em regime de urgência pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), durante a 5 ª reunião extraordinária realizada nesta quarta-feira (15) que teve 18 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção.

De acordo com a Conselheira Mayra Rodrigues, a Diretoria de Informatização (Dinf) trabalha atualmente no procedimento de como será o recolhimento dos comprovantes de vacinação, além de todo o protocolo a ser exigido dos alunos.

“Estamos fazendo o máximo também para divulgar e chegar à maior quantidade de alunos possíveis essa comprovação da vacina”, disse.

Segundo a instituição, haverá diferença de tratamento entre aqueles que não podem se vacinar por recomendação médica ou alguma pré-condição de saúde e os que não o fizerem por mera questão ideológica.

No primeiro caso, a Uern permitirá que se exerça as atividades de forma domiciliar; e no segundo, caso não haja justificativa para não se vacinar, o aluno poderá ter sua matrícula suspensa.