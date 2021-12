Assembleia legislativa aprova por unanimidade autonomia financeira da Uern

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou nesta quinta-feira (16) por unanimidade o Projeto de Lei n.º 411/2021 que institui a Autonomia de Gestão Financeira da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). O projeto foi enviado pelo Governo do Estado para a Assembleia Legislativa em novembro deste ano e representa o sonho de gerações. A proposta foi elaborada por uma comissão mista, composta por representantes da Universidade e do Executivo.

A autonomia financeira é uma das pautas mais importantes para a comunidade acadêmica, compromisso da governadora Fátima Bezerra, uma pauta defendida por todos os segmentos. Uma comitiva da Uern acompanhou a votação no Plenário.

A reitora Cicília Maia comemorou a aprovação: “A conquista da autonomia é uma vitória de toda a comunidade acadêmica – que se uniu por esta causa – e de toda a sociedade potiguar que aposta em uma educação pública mais forte, justa e acessível a todas as pessoas”, afirmou Cicília Maia.

O projeto teve como relator o deputado George Soares, que se somou aos parlamentares que fizeram questão de falar em defesa da Uern durante a sessão: Isolda Dantas, Francisco do PT, Kelps Lima, Dr. Bernardo, Eudiane Macêdo, Getúlio Rêgo, Ubaldo Fernandes, Souza Neto, Vivaldo Costa, Raimundo Soares e Nelter Queiroz exaltaram a relevância e a importância da Uern para o Rio Grande do Norte. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira parabenizou toda a Uern pela conquista da Autonomia.