Assembleia Legislativa aprova projeto que torna Serra do Mel a Capital da Castanha no RN

De iniciativa do deputado estadual George Soares (PL) e aprovado pelos deputados estaduais, o município de Serra do Mel passa a ser reconhecido como a Capital da Castanha, no Rio Grande do Norte.

Conforme o autor do projeto, o reconhecimento de Serra do Mel como Capital da Castanha poderá agregar valor ao produto, impulsionando ainda mais a economia da cidade e ainda elevar o nome do Estado pelo mundo.

“A economia de Serra do Mel gira em torno da produção da castanha de caju, já reconhecida em todo o país, o produto também chega ao exterior através de exportação de uma atividade que foi iniciada em meados dos anos 90 e executada até os dias atuais”, justificou o deputado George Soares.

O projeto segue para sanção da governadora Fátima Bezerra.

AGRADECIMENTO

O prefeito de Serra do Mel, Josivan Bibiano de Azevedo (PL), agradeceu ao deputado George Soares, assim como aos demais deputados que aprovaram o projeto, que reconhece e eleva o nome de Serra do Mel como a Capital da Castanha.

“É o reconhecimento e a importância da qualidade da castanha de nosso município. Também devemos destacar as potencialidades do município de Serra do Mel, que é um dos maiores produtores de castanha do Estado”, destacou o prefeito e enalteceu o reconhecimento por parte dos deputados da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.