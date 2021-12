"Lazer e diversão no dia a dia", diz o empresário Marcelo Conrado, da Casanova Construções

O empresário construiu o bairro junto com outras empresas e fez a praça. A Prefeitura entrou com brinquedos e equipamentos para exercícios, além de iluminar o acesso. O logradouro público foi entregue os moradores do bairro no final da tarde desta quinta-feira, 16, com a presença do prefeito Allyson Bezerra, vereadores, secretários e o empresário Marcelo Conrado, no Alto Sumaré.

A Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM), através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), em parceria firmada com a empresa Casanova Construções realizou entrega de praça no Residencial Cidade Alta, localizado no bairro Alto do Sumaré. A inauguração do equipamento aconteceu na noite desta quinta-feira (16), com a presença do prefeito Allyson Bezerra e do empresário Marcelo Conrado.



A obra é fruto de uma parceria firmada entre a empresa Casanova Construções que construiu a praça e o Município que equipou o empreendimento e ficará responsável por sua manutenção. O evento de inauguração da praça contou com as presenças do prefeito Allyson Bezerra, secretários municipais, vereadores do município, empresários e população do Alto do Sumaré e adjacências.

“É com muita alegria que estamos chegando mais uma vez com obras no Alto do Sumaré. Aqui, hoje, estamos entregando uma obra em parceria com a iniciativa privada. A empresa construiu a praça e o Município equipou colocando brinquedos, por exemplo. Uma das leis que enviamos à Câmara Municipal e foi aprovada trata justamente da possibilidade de empresas doarem ao município uma obra, um empreendimento, um serviço”, destacou o prefeito Allyson Bezerra.

Na oportunidade, o titular da Secretaria de Infraestrutura de Mossoró, Rodrigo Lima, enalteceu a importância da parceria do poder público com a iniciativa privada visando o fortalecimento e desenvolvimento do município. “Aqui é um equipamento feito pela empresa Casanova Construções em parceria com a Prefeitura de Mossoró. Hoje, a Prefeitura de Mossoró assume a praça para manutenção e serviços. Uma parceria muito importante para construção de uma cidade melhor e forte para se desenvolver. Nesta iniciativa, temos uma praça pronta e acessível para toda comunidade com brinquedos, campo de futebol e espaços voltados ao lazer”, evidenciou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.

“A nossa parceria é muito produtiva porque ela tem como objetivo maior as pessoas. As empresas têm interesse em colaborar para o desenvolvimento da cidade e isso é muito positivo. A Prefeitura a partir de agora passa a fazer a manutenção da praça, cabendo ao poder público cuidar dela. O Município equipou o local instalando brinquedos, adicionando alguns equipamentos, melhorando a iluminação e acesso ao bairro. A população é a grande ganhadora disso tudo para o lazer e diversão no dia a dia”, explicou Marcelo Corando, diretor da Casanova Construções.

A população do bairro prestigiou a inauguração da nova praça e elenca benefícios do equipamento. “Os benefícios são muitos, pois as crianças vêm para brincar e os adolescentes para andar de skate. Então, é pura diversão aqui, reunindo familiares e amigos. Eu mesmo ando muito aqui com meus amigos”, disse Luíza Izabel, estudante.

A programação de entrega da praça do Alto do Sumaré ainda contou com programação voltada para toda a família, em especial para as crianças, com a chegada do Papai Noel. “Nós brincamos muitos nesta praça, nós usamos os brinquedos, campo de futebol, jogamos queimada. Tá sendo muito divertido aqui”, contou a pequena Lara Beatriz de 11 anos.

HOMENAGEM

Denominada de Praça Zilda de Lima Silva Oliveira, o empreendimento faz homenagem In memorian a uma moradora do bairro. “Essa homenagem representa uma forma de agradecimento a nossa irmã que há dois anos partiu, mas deixa essa lembrança nessa praça. Nós agradecemos a Prefeitura de Mossoró, a empresa construtora e a todos que contribuíram para que isso acontecesse. É uma forma de ficar na história, na lembrança, enquanto existir a praça seu nome ficará sempre presente”, contou Francisco Pereira, motorista e irmão da homenageada.

NOVAS LEIS

Na noite desta sexta-feira (16), o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, ainda na solenidade realizada na Praça Zilda de Lima Silva Oliveira, no bairro Alto do Sumaré, zona Leste da cidade, sancionou duas leis enviadas pelo Poder Executivo municipal e aprovadas pelo Poder Legislativo municipal.

LEI DE “DOAÇÃO DE TERCEIROS PARA O MUNICÍPIO”

Lei nº 3.916 de 15 de dezembro de 2021 que dispõe sobre a regulamentação de bens móveis, imóveis e de serviços por particular ao município de Mossoró.

LEI “ADOTE UMA PRAÇA”

Lei nº 3.915 de 15 de dezembro de 2021 que autoriza a adoção de equipamentos e áreas públicas e verdes complementares por pessoas físicas e jurídicas do município de Mossoró.