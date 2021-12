Prefeitura de Grossos intensifica ações de combate a Covid com foco na vacinação

A prefeitura de Grossos tem intensificado as ações de combate à disseminação do Novo Coronavírus, especialmente neste período de retomada das atividades econômicas e de chegada das comemorações de final de ano.

A testagem da população não parou, desde janeiro a prefeitura segue testando todas as pessoas que procuram as unidades de saúde apresentando sintomas da covid19.

A vacinação também permanece tanto na cidade quanto na zona rural, nesta quarta e quinta-feira (15 e 16/12), a secretaria de saúde realizou o dia D de vacinação itinerante, os agentes de saúde e vacinadores percorreram as residências na cidade para aplicação de primeira e segunda dose e também da dose de reforço para profissionais de saúde e toda população com 18 anos acima, que já completaram o esquema vacinal há quatro meses.

A sala de vacinação que funciona da Unidade Básica de Saúde Ana Maria Gonçalves, está aberta à população de segunda a quinta-feira das 07 às 11 e de 13h às 16h e na sexta-feira das 7h às 11h com disponibilidade de todos os tipos de vacinas aprovadas no Plano Nacional de Imunização (PNI).

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (16), Grossos possui seis casos positivos e seis casos suspeitos. A prefeitura informa que os pacientes que testaram positivo estão em isolamento e com sintomas leves, sendo acompanhados através do TeleCovid, estratégia da prefeitura criada em 2021 para monitorar e prestar assistência aos pacientes que testam positivo para a Covid19.

“Estamos intensificando nossas ações, desde o início do ano nossas equipes de saúde estão focadas na prevenção e atendimento a Covid, priorizando a vacinação, os pacientes que testaram positivo foram testados assim como seus familiares e estão sendo diariamente acompanhados pelos profissionais de saúde. Faço aqui um alerta a toda população para que procurem a unidade de saúde para tomar a vacina e se imunizar contra a covid19”, disse a prefeita.

O município possui atualmente 7. 291 pessoas vacinadas com a 1˚dose, o que representa 71% da população parcialmente imunizada e 6.247 pessoas vacinadas com as duas doses, o que corresponde a 59% da população totalmente vacinada.

E ainda 872 pessoas que não retornaram à unidade de saúde para completar o esquema vacinal e estão com a segunda dose em atraso.

“Fazemos um apelo para que as pessoas que estão em atraso com a vacina, procurem se imunizar e se proteger contra Covid, sabemos da importância da vacinação, o quanto a vacina evita os casos graves da doença, por isso é preciso priorizar vacinas com as duas doses e também a dose de reforço”, disse a prefeita.