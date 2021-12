IDEMA inicia processo para preservar áreas das cavernas de Martins-RN

Reunião com este objetivo foi realizada nesta quinta-feira, 16, na cidade de Martins, com a presença do diretor técnico do IDEAM, Werne Faktta ,fazendo uma exposição dos estudos que realizou há vários anos das cavernas, objetivando transformar em ponto turístico sustentável. Os prefeitos de Umarizal (Raimundo Pezão) e de Martins (Maria José), também participaram os debates e aprovaram a criação da unidade.

O Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte iniciou o processo esta semana para criar uma Unidade de Conservação Monumento Natural (MONA), na área onde ficam as cavernas, entre as cidades de Martins e Umarizal.

A primeira audiência pública para debater o assunto foi realizada nesta quinta-feira, 16, na cidade de Martins, com a presença da prefeita Maria José (Mazé), o prefeito de Umarizal, Raimundo Pezão, entre outros autoridades políticas e empresariais das duas cidades.

Ao MOSSORÓ HOJE, quem explicou como vai ser o processo de criação da Unidade de Conservação Monumento Natural foi o diretor técnico do IDEMA: Werner Farkatt Tabosa. Segundo ele, este projeto é antigo, mas que não conseguiu ser instituído.





Werner Farkatt conhece bem a região das cavernas em Martins. Ele, enquanto pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte pesquisou estas cavernas e, agora, como diretor do IDEMA, volta para agilizar a instalação da Unidade de preservação.

“É de grande importância a instalação dessa Unidade de Conservação, para incentivar o desenvolvimento sustentável dessas localidades. A expectativa é que o Monumento Natural amplie as ações para o turismo das nossas cidades. Isso é emprego e renda”, destaca o prefeito Raimundo Pezão, do município de Umarizal.

A prefeita de Martins, Mazé, destacou que a proposta vem a engrandecer o turismo que já ocorre em Martins. Ela também não deixou de lembrar do teleférico, interligando à região dos mirantes com a área das cavernas. A possibilidade de ocorrer instalação do teleférico, permitindo o acesso a unidade de preservação ambiental, segundo Werner Farkatt, é totalmente possível .

O evento contou com uma ampla participação dos representantes dos órgãos ambientais, entidades públicas federais, estaduais e municipais, organizações não governamentais, representantes dos setores produtivos da região.