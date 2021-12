Cinthia Sonale direciona verba do réveillon para a compra de cestas básicas

Diante do número de pessoas que ficaram ausentes da campanha vacinal em municípios da região, e levando em consideração que não haverá festa de fim de ano em Areia Branca e Tibau, a prefeita Cinthia Sonale determinou – após consulta feita à Procuradoria Geral do Município, com relação aos aspectos jurídicos, e à Secretaria Municipal de Saúde, visando dados sobre a realidade sanitária regional – a suspensão das comemorações alusivas ao Réveillon deste ano.

Segundo a prefeita, a orientação segue todos os parâmetros sanitários. “Sei o que nós fizemos em nosso município e respondo somente por aquilo que me compete. E não podemos evitar a entrada de ninguém em nossa cidade, pois estaria ferindo o direito de ir e vir das pessoas. Diante disso, e para evitar que haja aumento no número de notificações relacionadas à Covid-19, tomamos essa decisão”, disse a prefeita.

Já havia a programação pré-elaborada, com atrações definidas, como a banda Grafith, de Natal. A medida visa evitar que Grossos receba visitantes de outras cidades sem que o município saiba, com certeza, se estas pessoas estão vacinadas ou não.

Os recursos da festa de Reveillon serão revertidos em cestas básicas para a população em vulnerabilidade social da cidade.

“Nossa prioridade é a vida do nosso povo, perdemos pessoas queridas este ano para covid, devemos ter prudência nas atitudes, a festa traria com certeza seus benefícios mais nossa responsabilidade é com a vida sendo assim direcionamos o recurso para compra de cestas básicas e colocar comida na mesa do povo que está precisando, festejaremos da mesma forma com os fogos e o sentimento de tranquilidade em proporcionar segurança e alimento as famílias em vulnerabilidade”, frisa a prefeita.

A tradicional queima de fogos na virada do ano está mantida a partir da meia noite no Moinho Holandês.