Estudantes da Uern terão até o dia 8 de janeiro para comprovar esquema vacinal

Alunos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) terão até o dia 8 de janeiro para responderem a formulário on-line e anexar documento comprobatório da vacinação contra a Covid-19. Sem isso e fora das situações excepcionais, poderão ter seus Programas de Estudos trancados.

O documento exigido é o oficial emitido na Plataforma RN Mais Vacina ou na Plataforma Conecta SUS. O envio da comprovação à universidade é responsabilidade do aluno.

De acordo com a Diretoria de Admissão, Registro e Controle Acadêmico (Dirca), o formulário para a comprovação já está disponível na plataforma Íntegra a partir desta segunda-feira (20).

A resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) dispõe sobre as diretrizes e os procedimentos pertinentes ao reinício das atividades acadêmicas presenciais na Uern.

De acordo com a norma, para os casos de alunos que não se imunizaram mediante comprovação medica, ou seja aqueles que não podem se vacinar por recomendação médica ou alguma pré-condição de saúde, as atividades acadêmicas poderão ser desenvolvidas de forma remota mediante requerimento.

Na hipótese de não comprovação da vacinação por outro motivo, e os que não o fizerem por mera questão ideológica, o aluno poderá ter o Programa de Estudos trancado, o que ocorrerá após a publicação de edital, cabendo recurso à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg).

As atividades presenciais na Uern estão previstas para fevereiro de 2022.