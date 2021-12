Marinha inicia Operação Verão 2022 e reforça fiscalização no litoral do RN

A Marinha do Brasil deu início nesta segunda-feira (20) à Operação Verão 2021-2022 no Rio Grande do Norte (CPRN). Cerca de 110 militares vão atuar nas ações de fiscalização e conscientização em todo litoral e águas do interior do estado.

Os militares vão contar com o apoio de 13 embarcações, incluindo lanchas e motos aquáticas. A Operação acontece até março de 2022, período das festividades de fim de ano e verão. De acordo com a Capitania dos Portos, nesses meses há um aumento no tráfego das embarcações de esporte e lazer no mar, rios e lagoas do Rio Grande do Norte.

Além das fiscalizações relacionadas ao tráfego aquaviário e de conscientização de condutores e passageiros, também haverá orientações relacionadas à prevenção da poluição ambiental.

A Capitania dos Portos destaca que as ações educativas e de fiscalização são realizadas de maneira ininterrupta durante todo o ano, com foco no cumprimento das normas de segurança da navegação.

De acordo com levantamento nacional da Diretoria de Portos e Costas (DPC), Organização Militar representante da Autoridade Marítima Brasileira, a maior parte das infrações está ligada a: condução de embarcação por pessoa não habilitada; documentação da embarcação incompleta ou vencida; falta de material de salvatagem (coletes, boias, extintores de incêndio, entre outros); excesso de lotação da embarcação; consumo de bebida alcoólica durante a condução e más condições de navegabilidade das embarcações.