Patu ganha base descentralizada do SAMU que irá atender a 11 municípios da região

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) entregou à população do médio oeste do Rio Grande do Norte uma nova base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192 RN).

A base foi instalada em Patu, e vai atender a 11 municípios da região, beneficiando cerca de 70 mil pessoas, que passarão a contar com o serviço.

A instalação completa da base aconteceu na manhã desta segunda-feira (20), com a presença da secretária adjunta da Sesap, Lyane Ramalho.

“É um marco no território a inauguração da base, que contempla o atendimento para a população da região, com assistência ágil e capacitada. Esse é o compromisso do Governo do Estado com a efetivação da parceria do governo com os municípios, no sentido da ampliação de todo o SAMU trazendo uma qualificação no atendimento pré-hospitalar. O nosso objetivo é ampliar ainda mais o atendimento, a partir das necessidades das regiões nos próximos meses”, disse a secretária.

Os condutores, técnicos e o enfermeiro coordenador selecionados pelo município para atuar na base receberam capacitação na sede do SAMU 192, em Macaíba/RN.

Nesta segunda (20), receberam treinamento, ministrado pela coordenadora do SAMU 192 RN, Wilma Dantas, para conhecimento e manuseio dos equipamentos da sala de estabilização no hospital municipal de Patu, montada com os equipamentos entregues pelo Governo do RN.

A Sesap garantirá ambulância de suporte básico e sua manutenção, além de insumos, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), medicamentos, treinamentos e certificações. Os municípios são responsáveis pela escala de condutores e técnicos de enfermagem.