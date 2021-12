Cinthia Sonale paga segunda parcela do 13º salário dos servidores de Grossos

A Prefeitura de Grossos paga hoje (20/12) a segunda parcela do 13º salário aos servidores públicos efetivos municipais. Conforme anunciado pela prefeita Cinthia Sonale, a medida visa aquecer a economia do município neste período que antecede as festas de fim de ano.

Essa é a segunda folha que a Prefeitura paga em menos de 20 dias, já que no último dia 30, foi paga a folha de novembro e dia 10, a primeira parcela do 13º salário.

“Temos sempre muita responsabilidade e atenção com o pagamento dos servidores municipais, o que nos permitiu, neste ano, mesmo diante das dificuldades, nos organizarmos para pagar a primeira parcela do 13º salário dia 10, e hoje dia 20 a segunda parcela.”, disse a prefeita.

A prefeita destaca que, além de valorizar os servidores, que têm a segurança e a chance de planejar suas finanças, o pagamento do 13º salário permite uma movimentação financeira estratégica para a economia da cidade, com a injeção R$ 483.231 no comércio local, que tem sofrido com os efeitos negativos da pandemia nas atividades comerciais.