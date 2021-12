"Vamos ampliar a presença no interior”, disse Fátima sobre atuação dos bombeiros no RN

No ato ecumênico que reuniu os 150 alunos-soldado do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) do RN, a governadora Fátima Bezerra disse que o trabalho de fortalecimento e valorização dos órgãos do sistema de segurança pública que vem sendo realizado pela gestão estadual vai permitir a interiorização da corporação para dar mais agilidade aos serviços de resgate e salvamento.

"Vamos ampliar a presença no interior, levando o trabalho fundamental e estratégico de vocês para mais próximo das pessoas", afirmou a governadora na manhã desta terça-feira (21) ao participar do evento no auditório da Escola de Governo, em Natal.

Fátima Bezerra destacou a participação do CBM na distribuição das vacinas contra a covid-19 desde o início do programa de imunização.

"Vivemos mais um ano de pandemia, situação muito desafiadora pelas características da doença. Agradeço os esforços de vocês, que, neste contexto de extremas dificuldades, levam as doses de esperança para salvar vidas em cada município no RN. Que Deus os abençoe", disse, emocionada.

Acompanhada do vice-governador Antenor Roberto, Fátima Bezerra enfatizou a importância do ato ecumênico como direito de expressão livre da fé de cada um.

Ela lembrou também os esforços para colocar os salários dos servidores em dia e o cumprimento da legislação referente aos direitos das categorias, como as promoções que não vinham ocorrendo em gestões anteriores, assim como a ampliação do efetivo com a convocação de concursados em 2017, e a realização de concurso para oficiais.

"Temos vinte alunos-oficiais fazendo curso na Paraíba e em Minas Gerais, temos esta turma de vocês e estamos estudando a convocação de mais uma turma. Além disso, instalamos o quartel na zona norte de Natal, inauguramos o parque aquático e adquirimos novas viaturas", registrou.

O envio à Assembleia Legislativa de projeto de Lei que institui o sistema de proteção social aos policiais e bombeiros e a valorização da mulher foram outros pontos destacados.

No RN, a unidade do CBM em Caicó é comandada pela tenente Fernanda Torres. O Estado também teve a primeira mulher, coronel Denise, como comandante de grupamento.

O ato contou também com a participação do secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesed), Francisco Araújo, e adjunto da Sesed, Osmir Monte; comandante e subcomandante do CBM, coronéis Luiz Monteiro e Aciolly. Os palestrantes católico, evangélico e espírita foram respectivamente padre Júlio, pastor Otto e Antônio Siqueira.