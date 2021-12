CCJ da ALRN aprova reestruturação do plano de cargos e salários da Sesap e mais 16 projetos. Na última sessão do ano, os deputados estaduais do RN aprovaram pautas importantes de iniciativa do governo e também de parlamentares, que agora seguirão para votação no plenário da casa. Dentre os Projetos de Lei aprovados, também estão o que dispõe sobre a recomposição salarial dos servidores do quadro permanente dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do governo estadual e o que institui o Programa Estadual de Proteção às Crianças e aos Adolescentes Órfãos de Vítimas da Covid-19, ambos de iniciativa do executivo, bem como que dispõe sobre o IPVA, para que possa ser parcelado em até 10 vezes. Atualmente esse tributo pode ser parcelado em até cinco vezes. Este último, de iniciativa do deputado Kelps; veja outras pautas aprovadas na CCJ.

FOTO: EDUARDO MAIA