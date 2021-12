Cinthia Sonale recepciona Papai Noel e entrega mil cestas básicas nesta quinta-feira, 23

A Prefeitura de Grossos realizará nesta quinta-feira (23/12), a recepção para receber o Papai Noel. É a primeira vez na história que o bom velhinho estará na cidade para a alegria das crianças.

O bom velhinho chegará de lancha, no Cais da Prainha às 16h, e receberá das mãos da prefeita Cinthia Sonale, a chave da cidade. Em seguida, seguirá em cortejo no seu trenó até o marco zero, onde acontecerá apresentações culturais da Banda Municipal José Maria da Silva, do coral infantil da Casa da Cultura e grupo multicultural.

Após as apresentações, o Papai Noel se dirige até a casinha natalina, no Espaço Cultura Elton Alves, localizado na Avenida Raimundo Gonçalves, para uma sessão de fotos com a crianças. O Papai Noel estará na casinha natalina nos dias 23, 24 e 25 a partir das 18h para receber as crianças.

Ainda dentro da programação de acolhida do Papai Noel, a Prefeitura Municipal estará realizando entrega de cestas básicas para famílias que se encontram em vulnerabilidade social ocasionada pela pandemia do novo coronavírus.

As cestas, são frutos de verbas que seriam destinados para realização das festas de fim de ano, e que a prefeita Cinthia Sonale atenta ao cenário atual, preferiu garantir segurança alimentar as famílias que enfrentam dificuldades econômicas motivadas pela Covid-19.

Para ter direto as cestas básicas, a prefeitura por meio da Secretaria de Assistência Social e do Trabalho, está realizando cadastro para saber de fato quantas famílias serão contempladas. A expectativa da prefeitura é distribuir cerca de 1.000 cestas básicas no município alcançando aqueles que mais precisam.

"Foi com muito carinho que pensei nessa ação que será realizada na véspera de natal, para garantir que as famílias grossenses possam quando chega à noite, se reunir, ter comida na mesa e celebrar o nascimento de Jesus, que cuida tanto de nós. Por isso, determinei que toda a verba que seria injetada para as festas de fim de ano, fossem revertidas em cestas básicas e distribuídas as famílias do nosso município que se encontra em situação de vulnerabilidade alimentar. Esse é meu desejo, que todos tenham alimento em casa, e quando chegar à noite também possam fazer a ceia de natal em família. Natal sem fome é natal alegre", disse a prefeita Cinthia Sonale.