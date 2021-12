Prefeitura de Serra do Mel recebe equipamentos do MDR

Na tarde desta terça-feira, 21, o prefeito do município de Serra do Mel, Josivan Bibiano de Azevedo (PL), como gestor municipal, recebeu um trator Massey TT4 com carroção e grae de arrasto para corte de terra.

Os equipamentos foram doados pelo Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem como ministro o potiguar Rogério Marinho.

Na oportunidade, o prefeito destacou a importância das máquinas para os agricultores do município, principalmente no período de corte de terra, tendo em vista que o município de Serra do Mel é 90 por cento agrícola.

“Registro aqui os nossos agradecimentos ao ministro Rogério Marinho por esse apoio ao setor produtivo do nosso município. Essas máquinas são importantes e vão ajudar aos nossos agricultores”, disse o prefeito.

Ele também agradeceu a Codevasf, empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional que vem acompanhando e coordenando a entrega dos equipamentos na região.