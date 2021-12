Sesap reforça importância da vacina contra a Influenza no RN

Diante do aumento do número de casos de Influenza A no Rio Grande do Norte, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap) orienta a população a procurar os postos de vacinação ou a unidade básica mais próxima da sua casa para garantir a imunização.



O Estado do Rio Grande do Norte notificou no mês de dezembro 93 casos de Influenza A, sendo 37 identificados como H3N2. A garantia da imunização reduz internações, complicações e óbitos na população-alvo. A vacinação contra a Influenza A, deve ser feita uma vez ao ano.



A meta da vacinação no Rio Grande do Norte é de 90% para a população alvo encontra-se baixa em diversos setores do país, o Rio Grande do Norte, está hoje com 80% de cobertura vacinal, de acordo com a plataforma Rnmaisvacina.

As pessoas que já receberam a dose este ano, não necessitam de segunda vacinação, somente no próximo ano a partir de maio. A Coordenação Estadual de Imunização do Rio Grande do Norte orienta que os municípios analisem as inconsistências de dados da Campanha contra influenza, assim como realizem os registros de dados nos sistemas de Informação. Para os municípios que ainda possuem doses, estas deverão ser utilizadas exclusivamente para o público de Idosos, Profissionais de Saúde e Imunossuprimidos, podendo ser ampliada para os demais grupos conforme a procura.