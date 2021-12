Município de Tibau celebra 26 anos de emancipação política

A cidade de Tibau completa neste dia 22 de dezembro 26 anos de emancipação política administrativa.

Uma cidade jovem, praiana, de coração aberto para o crescimento de gente acolhedora e trabalhadora.

Nos últimos anos, cresceu e alcançou conquistas importantes e históricas. Um Centro Administrativo, um complexo educacional, de saúde e esportivo, reforma em escolas, reformas em Unidades Básicas de Saúde, ampla reforma da Unidade Mista de Saúde Santa Terezinha, iluminação moderna, projetos sociais, a saúde que é referência no Estado e vive seu melhor momento no crescimento imobiliário no que se refere a construção de condomínios privados.

Apesar das limitações causadas pelo momento delicado e de respeito à vida, o importante mês da história tibauense vivenciou ações sem aglomerações e não passou em branco.

Desde o último dia 18 que a Administração Municipal realiza ações nas comunidades rurais, onde levou sua estrutura para oferecer serviços, atendimentos médicos, entre diversas ações para aproximar cada vez mais a gestão da população.

Hoje, 22, na data de sua emancipação, o dia iniciou com alvorada comemorativas aos 26 anos da cidade, onde por volta das 5h, a banda de música do município passou por algumas ruas.

Às 8h, foi realizada blitz “Verão Sem Lixo”, na praia do Ceará, sendo esta uma forma de conscientizar a população, turistas e veranistas a não jogar lixo na praia.

Já às 9h, aconteceu na Câmara Municipal a entrega de certificados de cursos profissionalizantes.

Por volta das 16h, terá início a Corrida da Emancipação Política, tendo como local a Avenida Tereza Patrício.

A prefeita Lidiane Marques (PSDB), disse que se sente orgulhosa em poder contribuir para o desenvolvimento e a história de Tibau. “Tenho orgulho de ser tibauense e sempre me colocar a serviço do nosso povo. Cuidando da cidade e valorizando nossa gente”.

A prefeita também informou que as atividades em alusão a data comemorativa, respeitou o uso de máscara e os protocolos e decretos estadual e municipal para evitar a proliferação da Covid-19, e que eles continuam sendo obrigatórios no município e espera a conscientização e colaboração de todos, principalmente durante o veraneio.