Carro transportando charque capota na BR 304 e repórter ajuda motorista a recuperar carga

Em clima natalino, uma notícia para deixar o coração quentinho. O pneu de uma picape Strada estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle do veículo e capotasse, no trecho na BR que liga a zona urbana de Mossoró à Maisa. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (23). O repórter Ednardo Paiva, da TCM, que foi cobrir a ocorrência, ajudou o condutor a recuperar parte da carga de charque que transportava e que se espalhou pela via. Populares que passavam no local também ajudaram. Não houve saques. O motorista foi socorrido para o HRTM com ferimentos leves e passa bem.