Cinthia Sonale entrega mais de mil cestas básicas em festa de Natal solidário em Grossos

Na tarde desta quinta-feira (23/12) Papai Noel deixou seu trenó e suas renas de lado, e decidiu de forma inovadora chegar de lancha ao Cais da Prainha de Grossos, acompanhado da Prefeita Cinthia Sonale e do vice Galego Caetano, fez a elegria das crianças que esperavam ansiosas por sua chegada.

O bom velhinho foi acolhido por todos que o aguardavam e ao som da Banda Municipal de Música José Maria da Silva cumprimentou populares que estavam na Prainha. Em seguida, tomando posse do seu trenó, dirigiu-se até o Marco Zero, momento tão aguardo pelos pequenos que puderam tirar foto com o Papai e a Mamãe Noel. O cortejo contou com realização de apresentações do grupo multicultural e coral infantil.

No Marco Zero, a prefeita Cinthia Sonale agradeceu a todos e a Deus pela realização da festa. "Que festa linda. Que alegria é a magia do Natal. Hoje pude ver de perto a emoção das nossas crianças quando recepcionaram a mim e o Papai Noel no Cais da Prainha. É tão bom, tão gratificante poder oferecer a eles todas essa diversão. Que esse momento mágico fique pra sempre na memória dos nossos pequenos. Um feliz natal a todos", disse a prefeita Cinthia Sonale.

Depois da acolhida do Papai Noel, foi o momento de realização de entrega de mais de mil cestas básicas adquiridas com verbas que seriam destinadas para a realização das festas de fim de ano. Os alimentos foram direcionados a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade alimentar ocasionadas por causa da pandemia do novo coronavírus.



A Prefeitura de Grossos comunica que as cestas básicas destinadas à zona rural serão entregues amanhã, em cada comunidade sob responsabilidade do líder comunitário.