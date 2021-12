Duplo homicídio é registrado na Gangorra zona rural de Tibau

De acordo com informações da PM, dois elementos armados entraram em uma residência e executaram Leandro José de Oliveira, de 28 anos, natural de Grossos, e Edvaldo Veras de Freitas, de 21 anos, natural de Catolé do Rocha-PB. O local foi isolado pela PM até a chegada do Instituto Técnico e Cientifico de Perícia que realizou remoção dos corpos para sede do órgão em Mossoró. O crime será investigado pela delegacia de Polícia Civil de Tibau.