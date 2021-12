Prefeitura de Tibau entrega veículos, reforma de UBS e outros benefícios a população

A gestão da prefeita de Tibau, Lidiane Marques (PSDB), entregou ao município na quarta-feira (22), dia de sua emancipação política, importantes benefícios para os munícipes.

Foi entregue a reforma da Unidade Básica de Saúde Maria Irismar Nolasco, ampliando e modernizando o espaço para melhor acolher e atender a população.

A prefeita também fez a entrega de três veículos 0km para dar suporte aos Programa Saúde da Família, e também, a entrega simbólica de uma ambulância Semi-UTI, adquirida com recursos de emenda destinada pelo deputado estadual Manoel Cunha Neto “Souza”, que em breve estará disponível para à população.

A gestão também fez a entrega de um trator para apoio ao homem do campo, principalmente na questão do corte de terra.

A noite aconteceu a quinta edição da Corrida de Emancipação Política de Tibau e para encerrar a noite e as comemorações dos 26 anos de emancipação, encontro de bandas filarmônicas que encantou a todos os presentes.

Os Agentes de Endemias e de Saúde receberam fardamento e kits de proteção individual. Teve ainda a entrega de centrais de ar-condicionado e microcomputadores.

De acordo com a prefeita, a gestão encerra o ano de 2021 com o sentimento de dever cumprindo e gratidão a Deus por todas as conquistas. “Muito obrigada ao povo de Tibau pela oportunidade de contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade e parabéns Tibau e munícipes pelos 26 anos”, disse a prefeita.