Natal ganha de presente a reabertura do Forte dos Reis Magos na festa de emancipação

Fechado para visitação desde 2018, o Forte foi restaurado e reaberto na tarde deste sábado, 25. “Estamos vivendo um momento histórico para a cultura do nosso Estado. E o restauro do Forte dos Reis Magos representa um desses momentos. Devolvemos ao Rio Grande do Norte um importante pedaço da nossa história, da nossa cultura e do nosso turismo. Viva a revitalização da nossa cultura”, comemorou a governadora Fátima Bezerra, acompanhada do vice-governador, Antenor Roberto.

Preservado e repaginado, após 422 anos de sua primeira edificação, o Forte dos Reis Magos é mais um equipamento cultural devolvido aos potiguares. Fechado para visitação desde 2018, o Forte foi restaurado e reaberto com apresentações musicais e exposições num Tributo à Natal na tarde deste sábado, 25, dia de aniversário da capital do Rio Grande do Norte. Através do Projeto Governo Cidadão, o Governo do Estado investiu R$ 4,3 milhões na obra, com recursos financiados pelo Banco Mundial.

O senador Jean Paul Prates destacou que não é só turistas de outros estados e de outros países que precisam conhecer o Forte dos Reis Magos, a história do Rio Grande do Norte. Ela destaca que os potiguares também precisam conhecer a estrutura, agora totalmente revitalizada,





A entrega do Forte integra um conjunto de obras de reforma e restauro de nove equipamentos culturais do Rio Grande do Norte concluídas na gestão da professora Fátima Bezerra, totalizando investimentos na ordem de R$ 32 milhões.

Ao expressar a alegria por ter cumprido o compromisso firmado com a sociedade potiguar de conclusão das obras de reforma e restauração de todos os equipamentos culturais até o final de dezembro de 2021, a chefe do Poder Executivo do Estado afirmou que “preservar e zelar o patrimônio do povo potiguar deve ser uma obrigação de todo governo”.

O compromisso do Governo do RN com a cultura foi reforçado pelo secretário de Gestão de Projetos e Metas, Fernando Mineiro, que coordena o Projeto Governo Cidadão. “A entrega do Forte encerra um ciclo de reaberturas e tem um simbolismo sem tamanho, de resgate e preservação da nossa história no dia do aniversário da nossa cidade”, avaliou.





A partir de domingo (26), o Forte fica aberto ao público das 9h às 16h. O acesso ao Forte será gratuito até março de 2022. A obra de restauração foi concluída em outubro deste ano. Maior e mais antigo marco cultural de Natal, a reabertura do Forte ocorre no momento em que disputa o título de Patrimônio Mundial da Humanidade junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO.

“A autoestima do povo natalense está elevada com todos os prédios históricos sendo devolvidos com beleza e encanto. Pedimos que a benção do Deus todo-poderoso seja derramada neste lugar”, afirmou o padre Francisco Lima, da Paróquia da Sagrada Família e do Santuário dos Santos Reis Magos.





Estrela do Forte

A 1 km do Forte dos Reis Magos, o monumento a Estrela do Forte marca a entrada do histórico símbolo da capital potiguar. A arte é do potiguar Guaraci Gabriel e faz uma homenagem a três artistas que marcaram a cultura do RN e foram vítimas da Covid: Abraham Palatnik, artista plástico pioneiro em arte cinética, Ivo Maia, poera e artista plástico, e Geraldo Cavalcante, cineasta.





Programação de reabertura

A programação de reabertura do histórico prédio, iniciou com a apresentação da Camerata de Vozes do RN. Após o descerramento da placa pela governadora Fátima Bezerra e o vice Antenor Roberto, a solenidade de abertura oficial contou com uma homenagem do cantor Paulo Tito à canção “Serenata do Pescador (Praieira)”, além da abertura da exposição “Forte dos Reis Magos – Cenário da Nossa Cultura” com artefatos históricos, e da mostra fotográfica sobre a restauração do Forte.

No Largo da Praia do Forte (área de acesso de carros à fortificação) um palco vai levar os shows musicais da banda Perfume de Gardênia com um Tributo à Natal e convidados como Babal, Krhystal, Nara Costa, Laryssa Costa, Alan Persa, Alexandre Piter e Debinha Ramos.

