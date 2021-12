Escola de ensino superior do Canadá oferece bolsas integrais para brasileiros

Instituição de ensino superior do Canadá, Toronto School of Management (TSoM), abriu inscrições para as bolsas de estudo integrais do programa Sherryl Kintu Scholarship Fund. Candidatos brasileiros podem se inscrever até 31 de janeiro de 2022, por meio do site da TSoM.

As bolsas são oferecidas para cursos divididos em quatro programas: Administração de Negócios com cooperação, Gestão de Negócios com cooperação, Gestão de Negócios e Gestão de Negócios Digitais com cooperação. Todas as formações possuem entre um e dois anos de duração e têm como foco formar profissionais para o mercado de trabalho incluindo imersão em empresas.

Entre os requisitos para participação, é preciso comprovar fluência em inglês por meio de IELTS ou provas equivalentes, além de passar em uma prova do idioma específica do TSoM. Os candidatos também deverão responder 30 perguntas em um teste on-line com duração de oito minutos.

Também serão levados em consideração como critério de aprovação a qualidade geral da aplicação do estudante, que deve demonstrar “paixão”, direção, ambição e perspicácia empresarial/empreendedora, de acordo com o site. Além disso, o candidato deve apresentar os motivos pelos quais necessita do financiamento, com objetivos e metas que alcançará ao receber a bolsa de estudos.

As bolsas cobrem apenas as taxas relativas à matricula, incluindo livros e outros materiais. Já questões ligadas a translado – como passagem e visto –, moradia e alimentação são de inteira responsabilidade dos candidatos.

O programa Sherryl Kintu Scholarship Fund foi criado em homenagem à ex-diretora da Global University Systems, empresa vinculada à Toronto School of Management que custeia as bolsas de estudo. O objetivo da iniciativa é dar continuidade aos desejos de Sherryl e “conduzir o sucesso de indivíduos capacitados”, escreve o site da instituição. Mais informações sobre processo de admissão, cursos e a respeito da escola podem ser consultadas no site da instituição.