Operação verão 2022 terá reforço de 1.312 policiais no litoral do RN

O Governo do Rio Grande do Norte prepara a Operação Verão 2022 para ser lançada oficialmente no próximo dia 5 de janeiro, data em que será apresentada a logística de cada força de segurança empregada na iniciativa. Gestores estaduais, prefeitos de municípios litorâneos e representantes da sociedade civil estiveram reunidos nesta terça-feira (28), no Centro de Convenções, em Natal, a fim de discutir demandas e sugestões para o planejamento operacional estratégico da ação.

O encontro contou com a participação da governadora Fátima Bezerra e foi presidido pelo vice-governador Antenor Roberto. Teve como principal objetivo as ações em segurança pública a serem realizadas pelo Governo do Estado, em parceria com as prefeituras dos municípios do litoral potiguar no período de veraneio, momento em que ocorre o maior fluxo de norte-rio-grandenses e turistas nas praias do Rio Grande do Norte. Pela forte incidência da atividade comercial neste período, representantes do ‘trade turístico’ também apresentaram suas demandas.

A Operação Verão 2022 terá um reforço de 1.312 novos policiais militares, que foram formados neste ano. De acordo com a governadora Fátima Bezerra, trata-se de um importante incremento para a atuação da segurança pública neste período de grande movimentação de pessoas.

"É um momento de fortalecimento das ações da Operação Verão. Além do acréscimo no efetivo, o Governo do Estado garantiu o pagamento das diárias operacionais, que são essenciais para a mobilização das forças de segurança", disse a governadora.

O esforço da gestão estadual em trabalhar junto aos municípios tem explicação na extensão da faixa litorânea do Rio Grande do Norte. Ao todo, o estado possui mais de 400 quilômetros de faixa litorânea distribuídos em 24 cidades.

Diante das questões apresentadas pelos presentes na reunião, o vice-governador Antenor Roberto ressaltou o esforço estadual em trabalhar a segurança pública de forma integrada com as prefeituras, para que o trabalho operacional possa ser aperfeiçoado.

"Desde o início da nossa gestão, as ações na área de segurança pública ocorrem de forma integrada. Por isso, convidamos os municípios, alguns inclusive que possuem guardas municipais, para que possamos trabalhar juntos com o intuito de coibir os excessos que possam ocorrer neste período de veraneio", comentou.

Em relação ao planejamento institucional para o emprego dos novos policiais, o secretário de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, coronel Francisco Araújo, comentou de que forma serão utilizados.

"Todos os policiais militares recém formados estarão aptos e vão participar do patrulhamento em todas as praias dos litorais norte e sul do Rio Grande do Norte, sem prejuízo ao policiamento ordinário nas demais áreas do estado. Eles serão divididos de acordo com as unidades operacionais para garantir uma temporada de verão mais segura", afirmou Araújo.