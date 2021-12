Governadora sanciona autonomia financeira da Uern nesta quarta-feira, 29

O Projeto de Lei autonomia financeira da Universidade foi enviado pelo Executivo e aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa do RN no dia 16 de dezembro. Com a autonomia financeira, a Uern passará a receber todos os meses um duodécimo para gerir a instituição. O ato solene está marcado para ocorrer em Mossoró, no Pátio da Reitoria, às 16h.