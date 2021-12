Sesap confirma que não irá exigir receita médica para imunização de crianças contra a Covid. Por meio de nota, a secretaria afirmou que a decisão foi confirmada em reunião extraordinária da Comissão de Gestores Bipartite (CIB) na tarde desta terça-feira (28), reunindo a gestão da Sesap e representação dos municípios potiguares. Quando iniciada a imunização para crianças de 5 a 11 anos, as vacinas serão aplicadas em todas aquelas que se apresentarem nos postos de vacinação, acompanhadas dos pais ou responsáveis.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) do Rio Grande do Norte informou que não irá exigir qualquer tipo de receita médica para imunização de crianças contra a Covid-19 no estado.

De acordo com a nota, a decisão foi confirmada em reunião extraordinária da Comissão de Gestores Bipartite (CIB) na tarde desta terça-feira (28), reunindo a gestão da Sesap e representação dos municípios potiguares.

Ainda segundo a secretaria, quando iniciada a imunização para este público, toda criança de 5 a 11 anos que se apresentar em um posto de vacinação, acompanhada dos pais ou responsáveis, receberá a dose do imunizante.

Para isto, será exigido documento de identificação oficial da criança, para fins de registro do imunizante e comprovação da faixa de idade, seguindo o procedimento padrão do sistema de imunização consolidado.

A medida segue a orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que aprovou a utilização do imunizante da Pfizer para o Brasil.

A Sesap e os municípios aguardarão, ainda, o envio de doses por parte do Ministério da Saúde para iniciar a imunização das crianças no RN.