Cinthia Sonale antecipa salario dos professores efetivos de Grossos

A prefeita Cinthia Sonale anunciou hoje (29/12) o pagamento da folha dos professores municipais. Ao longo do ano a gestão conseguiu honrar o pagamento de todos os servidores efetivos dentro do mês trabalhado, dando uma enorme demonstração de compromisso, planejamento e organização quando o assunto é valorização do funcionalismo efetivo municipal.



A título de retrospectiva, a prefeita assumiu o comando do município em janeiro com uma herança de dívidas, entre elas a folha de pagamento do mês de dezembro de 2020, deixada pela gestão anterior.

"Nos unimos para dar ao povo de Grossos uma gestão comprometida. Eu e Galego fomos eleitos para fazermos diferente e é isso que temos feito e continuaremos a fazer ao longo de nossa gestão. Assumimos a folha de dezembro deixada pelos nossos antecessores que já foi concluida, e agora finalizamos antecipadamente a folha dos professores efetivos e isso nos orgulha", comemorou a prefeita, que já concluiu o pagamento do décimo terceiro de todos os servidores efetivos.



De fato, a gestão Cinthia Sonale e Galego tem dado uma demonstração de respeito ao funcionalismo público, garantindo o pagamento sempre em dia e injetando recursos na economia local, que ao longo dos últimos anos vem sofrendo com a pandemia. A prefeita destaca que só com o pagamento de hoje, foram injetados na economia local R$ 283 mil.

"É uma satisfação pra nós ver que os nossos servidores públicos efetivos podem planejar seu orçamento sabendo que receberão seus salários em dia. Essa tem sido uma marca de nossa gestão que além de valorizar nosso quadro efetivo, fomenta nosso comércio", disse Cinthia.



Além do pagamento dos prefessores, a prefeita também informou que até o final do mês concluirá o pagamento dos demais servidores efetivos do município.