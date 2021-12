Confira os pontos extras de vacinação contra a Covid-19 e Influenza Mossoró nesta quinta

Os pontos extras funcionarão nesta quinta-feira (30) em locais estratégicos e em horários diferenciados. O primeiro deles será na UBS Dr. Sueldo Câmara, localizada no bairro Aeroporto (Quixabeirinha) das 8h às 17h. outros pontos serão no Atacadão, em frente ao Partage Shopping, das 8h às 16h, Supermercado Queiroz dos Teimosos, das 7h30 às 11h e no Oitava Rosado Mall, na avenida João da Escóssia, das 12h às 20h. A parceria formada entre as Prefeituras de Mossoró e Tibau vai ser posta em prática a partir de hoje (29) e amanhã (30) na entrada de Tibau com equipes de saúde para administrar as vacinas.