Governo do RN liberou R$ 2 milhões em microcrédito para agricultura familiar em 2021

Do início de abril de 2020 até o dia 27 de dezembro de 2021, o Governo do Rio Grande do Norte liberou o volume de R$ 1,64 milhão em microcrédito para 297 agricultores e agricultoras familiares através do Credmais. O valor exposto se refere ao período em que o programa ganhou sua modelagem atual; antes, porém, o governo já havia iniciado o atendimento deste público, levando em conta as particularidades das atividades agropecuárias. Em 2019, 126 famílias rurais foram beneficiadas com acesso ao crédito facilitado e o valor total liberado naquele ano foi de R$ 307 mil.

A linha específica CredMais, criada por orientação da governadora Fátima Bezerra, atende uma grande lacuna porque leva em conta as características específicas das atividades agropecuárias tocadas por agricultores e agricultoras familiares do Rio Grande do Norte. Operacionalizado através da parceria entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar (Sedraf), o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do RN (Emater-RN) e a Agência de Fomento do RN (AGN), trata-se de um importante incentivo que vem se somar às políticas de fortalecimento da agricultura familiar, implementadas na atual gestão do governo estadual.

"Antes de 2019, a agricultura familiar não passava na calçada da AGN, apenas pegava o que sobrava do crédito urbano. Hoje, a agricultura familiar tem uma linha de crédito específica, criada pela professora Fátima Bezerra", destaca o secretário Alexandre Lima, titular da Sedraf. O formato atual do CredMais concede financiamentos para custeio rural e investimento. Os valores podem chegar até R$ 10 mil. A linha conta ainda com o bônus de adimplência, ou seja, no caso do pagamento em dia das parcelas, a taxa de juros é zero.

Essa linha de microcrédito tem por objetivo fomentar as atividades produtivas das famílias que estão acessando ou tenham potencial de acessar o Programa Estadual de Compras da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Pecafes). “O CredMais visa promover o acesso ao crédito rural qualificado e integrado às estratégias do Governo do Estado para o desenvolvimento rural sustentável, buscando viabilizar e ampliar a produção de alimentos saudáveis, modernizar os meios de beneficiamento além de contribuir para fortalecer as estratégias de comercialização”, completou o secretário.

A presidente da AGN, Márcia Maia, ressalta o alcance social e a importância desta linha de microcrédito, em condições especiais, voltada para a agricultura familiar, sem cobrança de juros caso as prestações sejam pagas em dia. "A AGN é a única instituição financeira que tem esse diferencial e que está sendo muito importante neste momento de crise econômica, agravada pela pandemia. Este é um programa que tem transformado a vida das pessoas.”

Podem acessar o CredMais, prioritariamente, agricultores e agricultoras familiares organizados em cooperativas e associações da agricultura familiar, cadastradas no portal do Pecafes e que estejam fornecendo produtos do campo para as compras institucionais do Governo do Rio Grande do Norte por meio do programa de compras estadual. Famílias que estejam inseridas nas demais políticas públicas do Governo do Estado (Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa do Leite Potiguar, por exemplo) e demais famílias também poderão acessar o programa desde que exista disponibilidade financeira para as operações.