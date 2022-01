Moradores do Abolição V realizam café da manhã para homenagear garis e zelador da praça

O momento foi idealizado pela moradora Edilúcia Silva e abraçado pela presidente do conselho comunitário, Socorro Silva. Edilúcia contou ao MOSSORÓ HOJE que foi a forma que encontrou para homenagear esses profissionais que cuidam tão bem do bairro dela. Para a realização do café, que aconteceu na manhã desta quinta-feira (30), outros moradores e comerciantes colaboraram com doações. “A união faz a força. Sozinha nunca conseguiria”, diz.