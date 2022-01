Prefeitura de Grossos informa hoje o salário dos servidores efetivos municipais.

Segundo a Secretaria de Administração, estão sendo pagos hoje R$ 525 mil referentes à folha de dezembro de 2021 bem como a oitava parcela da folha dos efetivos de dezembro de 2020, no valor de R$ 42 mil, somando assim um total de R$ 505 mil pagos ao quadro efetivo municipal. Com o salário em dias, o funcionalismo público do Município de Grossos tem uma segurança quanto ao seu planejamento financeiro e isso é de extrema importancia especialmente em momentos de crise econômica como a que vive nosso país em decorrencia da pandemia. Além disso, o comércio local é aquecido com a injeção destes recursos na economia do Município, aumentando a expectativa de alta nas vendas de fim de ano.