Corpo de Bombeiros do RN alerta sobre cuidados na utilização de fogos de artifício

O Corpo de Bombeiros Militar do RN orienta a população a tomar cuidado com a queima de fogos, comum nesse período de fim de ano, para que o momento de confraternização não se transforme em tragédia, com acidentes, queimaduras ou incêndios.

É notório que os fogos de artifício fazem parte da tradição de saudar o ano novo. Porém, por vezes, eles são soltos por pessoas inabilitadas e comercializados por empresas não credenciadas, o que provoca aumento no número de ocorrências seguidas de lesões e até mutilações irreversíveis.





Para o major Daniel Farias, da Diretoria de Atividades Técnicas (DAT) do CBMRN, é preciso ter cuidado e analisar o produto no momento da compra. A primeira regra é verificar se o foguete possui o selo de qualidade do Inmetro.





“Antes de mais nada é preciso ficar atento à procedência, às especificações técnicas para o uso, a data de validade, se o produto é certificado pelo Inmetro e ainda a faixa etária que ele pode ser utilizado”, explicou.





O oficial ainda explicou que a maior parte dessas ocorrências acontecem em festejos dentro de casa, quando a manipulação de explosivos se dá de forma inadequada.





“A maior parte das pessoas que compram esse material sequer lê a embalagem, as instruções de uso. Muitos ainda soltam foguetes sob efeito de bebidas alcoólicas, em áreas cobertas ou deixam que crianças e adolescentes manipulem esses artefatos”, finalizou.





Confira as dicas do Corpo de Bombeiros





• Evite a compra de material clandestino, que na maioria das vezes não é testado;

• Confira sempre o certificado de garantia do foguete;

• Ao utilizar os fogos de artifício leia atentamente as instruções contidas na caixa;

• Não segure os fogos de artifício com as mãos. Compre artefatos que venham com a base para encaixar no suporte dos fogos de artifício, para que seja possível colocar no chão;

• Prenda o rojão em uma armação, em uma cerca ou em um muro, e não fique próximo na hora de acender;

• A distância para explodir os fogos com segurança é de 30 a 50 metros de pessoas, edificações e carros;

• Não tente acender fogos que falharem. Se não ocorrer a detonação, jamais tente reutilizá-lo. Tenha sempre um recipiente de água por perto para colocar os foguetes já usados, ou aqueles que falharam, para não haver riscos de novas explosões;

• Dispare os fogos somente ao ar livre, um de cada vez, e veja se não há substâncias inflamáveis ou redes elétricas nas proximidades;

• Nunca atire fogos de lugares fechados, como carros ou residências;

• Nunca atire fogos na direção de outras pessoas;

• Nunca utilize fogos após ingerir bebidas alcóolicas;

• Não deixar as crianças manipularem, tampouco permanecerem próximas aos fogos;

• Mantenha a caixa de fósforos ou isqueiros longe do alcance de crianças para que elas não utilizem esses materiais escondidas de você;

• Em caso de queimaduras, a recomendação inicial é esfriar a lesão com água corrente e fria. Não deve ser colocado nenhum produto em cima, como pasta de dente, manteiga, clara de ovo ou nada que o vizinho diga que se deve fazer. Envolva o membro ou a extremidade queimada e leve a vítima a um hospital, ou a um posto de saúde para que um médico que possa avaliar.