Editais para construção dos IERNs de Alexandria e Umarizal são públicados no DOE

O Governo do RN publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (30) os avisos de licitação para contratação das obras de construção dos Institutos Estadual de Educação Profissional, Ciência e Tecnologia e Inovação do RN (IERNs) nos municípios de Alexandria e Umarizal.

Os IERNs integram o Programa Nova Escola Potiguar - PNEP, lançado pela governadora Fátima Bezerra e que vai aplicar R$ 400 milhões na construção de 12 novas escolas de educação tecnológica, incorporar 11 Centros Estaduais de Educação Profissional (CEEPs) existentes, reformar, levar internet de qualidade e equipamentos às escolas da rede estadual, e promover a capacitação continuada dos educadores.

Os IERNs serão construídos pela administração estadual em terrenos doados pelas prefeituras. Em Alexandria a escola será localizada na rua Santo Antônio, marginal da RN 117, s/n, bairro Novo Horizonte.

O valor é de R$ 10.274.175,98 (dez milhões, duzentos e setenta e quatro mil, cento e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos). O credenciamento e a sessão de licitação serão realizados no dia 3 de fevereiro de 2022.

Em Umarizal, o IERN será localizado na marginal da RN 117, s/n. O valor é de R$ 10.134.610,77 (dez milhões, cento e trinta e quatro mil, seiscentos e dez reais e setenta e sete centavos). O credenciamento e a sessão de licitação estão marcados para o dia 4 de fevereiro de 2022.

"Este é mais um passo dado para a concretização do compromisso que assumimos dos Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do RN. No governo desta professora, a educação sempre será prioridade”, disse a governadora Fátima Bezerra.

No dia 10 de dezembro, foi lançado o edital para construção do IERN de Natal, localizado no bairro do Bom Pastor, zona Oeste, em terreno de 8,1 mil metros quadrados.

Cada instituto irá atender em média 700 alunos. "O investimento total, em obras, mobiliário e equipamentos, deve alcançar 12 milhões de reais para cada unidade", informou o coordenador do PNEP e secretário-adjunto do Planejamento, Pedro Lima.

*OS INTITUTOS ESTADUAIS*

- Os IERNs terão infraestrutura inspirada no modelo dos Institutos Federais, sendo construídos e mantidos pelo Governo do RN.

- Ao todo, serão 12 unidades, orçadas em R$ 96 milhões e distribuídas nas cidades de Natal, Touros, São José de Mipibu, Tangará, Santana do Matos, Jardim de Piranhas, Campo Grande, Umarizal, Alexandria, São Miguel, Mossoró e Areia Branca.

- Os institutos partem de um novo conceito, onde as unidades serão referência na educação profissional e desenvolvimento de tecnologias e inovação na rede estadual de ensino. A intenção é ofertar cursos adequados à realidade sociocultural local e à matriz econômica em potencial da região.

- Também serão transformados em IERNs os 11 Centros Estaduais de Educação Profissional (CEEPs). Eles contarão com investimentos de R$ 5,5 milhões para adequações.