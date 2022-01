Dissé Solidário: Prefeitura de Governador distribui cestas básicas e brinquedos no encerramento do projeto

A Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, encerrou, nesta quarta-feira (29), o Projeto Dissé Solidário com a distribuição de centenas de cestas básicas e milhares de brinquedos.

Foram dois momentos de muita alegria e esperança na tarde e noite de ontem. Alegria estampada nos rostos das crianças ao receberam os brinquedos e esperança das famílias ajudadas com as cestas básicas neste momento de pandemia e diversas dificuldades.

Com a participação do prefeito Dr. Artur Vale e da primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social, Lorenna Evangelista, a Prefeitura de Governador fez a entrega das cestas básicas no período da tarde e noite na zona urbana

A ação de solidariedade e de amor ao próximo teve continuidade à noite, com a distribuição de brinquedos na decoração natalina instalada no Mercado Público. Os sorrisos e os olhos alegres das crianças iluminaram ainda mais uma noite já especial.

Dessa forma, a Prefeitura de Governador conclui 2021 mantendo a sua marca já conhecida pela população: de assumir e cumprir compromisso. O compromisso desta vez é ter atenção com as pessoas.