Chuvas em dezembro de 2021 foram as maiores para o mês dos últimos 30 anos

Levantamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) mostrou que o acumulado de chuvas em dezembro de 2021 foi o maior para o mês nos últimos 30 anos em Mossoró.

De acordo com o professor de Ciências Naturais e Exatas, Alciomar Lopes, o acumulado deste último mês do ano chegou a 71,3 milímetros e ultrapassou o maior volume que era de pouco mais de 30mm.

“O acumulado de dezembro chegou a 71,3mm e passou a ser o maior volume para o mês dos últimos 30 anos. Isso é maravilhoso e indica que, provavelmente, ou com quase certeza, que teremos um bom período chuvoso no próximo ano”, comemorou o professor.

Segundo Alciomar, o fator que ocasionou o alto acumulado de pluviometria em dezembro de 2021 na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte foi o esfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial jogando massa de ar frio para o continente.

“Essa massa de ar frio veio se deslocando do Amazonas, Maranhão, Piauí, Ceará e chegou ao Rio Grande do Norte. Ela convergiu-se com a alta temperatura da nossa região provocando as chuvas que vimos”, disse Alciomar Lopes que ainda destacou outros fatores para a antecipação das precipitações no município em dezembro.

“Além do esfriamento das águas do Pacífico Equatorial e da massa de ar frio que chegaram nos sentidos da Amazonas e da Bahia, temos ainda formação do fenômeno La Niña. Esses fatores antecipados, que geralmente ocorrem em janeiro, favoreceram um volume pluviométrico elevado em Mossoró nesse mês de dezembro que se encerra nesta sexta-feira”, explicou.

O professor Alciomar Lopes também destacou outro ponto positivo quando há chuvas ocorridas no mês de dezembro em Mossoró. “Temos um dado aqui na Secretaria que mostra que dos 14 dezembros dos últimos 30 anos que ocorreram chuvas, 78% dos anos seguintes foram acima da média”.

Segundo ele, a média destes 14 dezembros que houve pluviometria ficou em 14,9mm. Se reunir os dezembros que choveram e não choveram nas três últimas décadas, a média para o mês fica apenas em 6,9mm.