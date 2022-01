Educação de Mossoró reserva de segunda a quinta para renovar matrículas

Por meio do programa “Educação Digital”, ao longo desta semana será realizado, pelas próprias unidades de ensino, o processo de renovação das matrículas dos alunos que já fazem parte da rede. Com um sistema 100% digital, não há necessidade dos pais ou responsáveis se dirigirem à escola ou Unidade de Educação Infantil (UEI) em que o estudante esteja matriculado. “Os pais não precisam se dirigir à escola. Essa é uma etapa executada pela própria escola ou UEI. Se o aluno vai permanecer na unidade, a própria escola renova a matrícula”, enfatiza a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar.

De acordo com a portaria que instituiu o calendário de matrículas , com exceção das turmas de finalização das etapas de Ensino, ou seja, Infantil II (Educação Infantil), 5º ano e 9º ano (Ensino Fundamental) e 4º nível (Educação de Jovens e Adultos - EJA), quando a unidade em que as crianças/alunos estudam não dispõe do ano subsequente, a matrícula deverá ser efetivada, via transferência a pedido dos pais e/ou responsáveis. A etapa de transferência acontece de 10 a 14 de janeiro.

“É com muita satisfação que declaramos o sucesso do ‘Educação Digital’. Não tivemos nenhum problema nas etapas realizadas até aqui. Pela primeira vez na história da educação de Mossoró temos um processo de matrículas 100% on-line. A educação em Mossoró agora é digital. Uma das metas da gestão era acabar com as filas no momento das matrículas e conseguimos emplacar, já neste primeiro ano, um sistema 100% on-line”, conclui a secretária Hubeônia Alencar.

ETAPAS

Confira todas as etapas do calendário de matrículas da rede municipal de ensino:

- Alunos novatos com deficiência, TEA ou Altas Habilidades/Superdotação (de 22 a 26 de dezembro);

- Alunos novatos com deficiência, TEA ou Altas Habilidades/Superdotação – UEI Nova Mossoró (de 27 a 31 de dezembro);

- Renovação (realizada pela própria unidade de ensino, por meio do SIGEduc, de 3 a 7 de janeiro de 2022);

- Transferência (de 10 a 14 de janeiro de 2022);

- Matrícula de novos alunos (de 17 a 23 de janeiro de 2022).

Confira aqui todos os detalhes sobre o calendário de matrículas em Mossoró-RN.