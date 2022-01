Sesap confirma dois casos da variante Ômicron no Rio Grande do Norte. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap), as amostras são de pacientes do sexo masculino, residentes em Natal, que viajaram para fora do país nos últimos 30 dias e que já estão bem. A secretaria recomenda a continuação das medidas de prevenção a Covid e reforça que as equipes seguem no trabalho de identificação e monitoramento dos casos no estado. O último caso de óbito por covid19 no RN foi registrado no dia 28 de dezembro, de um paciente de Currais Novos, o estado está há seis dias sem registrar mortes pela doença.

O Rio Grande do Norte confirmou na tarde desta segunda-feira (03) os dois primeiros casos da variante Ômicron do coronavírus. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap), as amostras são de pacientes do sexo masculino, residentes em Natal, que viajaram para fora do país nos últimos 30 dias.

Segundo a Sesap, as coletas foram feitas em dezembro junto de outras amostras identificadas como variante Delta. O sequenciamento das amostras foi feito pela Fiocruz a partir de material encaminhado pelo Laboratório Central Dr. Almino Fernandes (Lacen).

A Sesap disse ainda que os pacientes já se encontram bem e recomenda a continuação das medidas de prevenção a Covid e reforça que as equipes seguem no trabalho de identificação e monitoramento dos casos de covid no estado. O último caso de óbito por covid19 no RN foi registrado no dia 28 de dezembro, de um paciente de Currais Novos, o estado está há seis dias sem registrar mortes pela doença.

"Diante dessas informações, a Sesap reforça a necessidade da manutenção das medidas sanitárias, pois os estudos apontam esta variante conta com um alto potencial de transmissão", afirmou a pasta em nota enviada à imprensa. A pasta reforça que suas equipes de vigilância epidemiológica seguem trabalhando no rastreio dos casos e no monitoramento do cenário em todo o Rio Grande do Norte.

Ainda segundo a nota "Seguem importantes medidas sanitárias não farmacológicas como o uso de máscara e higiene permanente das mãos, além de procurar a vacinação contra a Covid-19 e completar o esquema de imunização", conclui a pasta. A Secretaria não confirmou, no entanto, se as confirmações são correspondente à pessoas que viajaram nos últimos meses para fora do país.