Popular é encontrado morto em via pública no município de Tibau

O homem, ainda não identificado, não aparenta ter sinais de violência pelo corpo. Ele foi encontrado caído na rua da Baleia, próximo à descida para a praia do Ceará, ao lado de uma bicicleta, na manhã desta terça-feira (4). A Polícia Militar Isolou o local e aguarda a chegada do Itep de Mossoró, que já deslocou uma viatura para o local, para remoção do corpo.