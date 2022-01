Após 9 dias de missões humanitárias na Bahia, helicóptero e bombeiros retornam ao RN

O helicóptero Potiguar 01, da Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED) do Rio Grande do Norte retorna nesta terça-feira (4) a Natal.

Ao longo de 9 dias, a equipe da aeronave cumpriu 25 missões de salvamento e ajuda humanitária a vítimas de enchentes na Bahia.

Além do resgate de pessoas ilhadas e socorros médicos, também foram realizados o transporte de equipes da defesa civil, saúde, bombeiros e policiais que precisavam chegar a locais de difícil acesso, e várias entregas de donativos e mantimentos, como alimentos, água potável, colchões e roupas a moradores de comunidades afetadas pelo rompimento de pontes e barragens.

Segundo o major William Danilo, um dos pilotos do Potiguar 01, serão aproximadamente sete horas de voo da Bahia até Natal, com a previsão de três paradas para reabastecimento.

Já em território potiguar, a equipe do Centro Integrado de Operações Áreas (CIOPAER) deverá concentrar as atenções à Operação Verão, desenvolvida pelo Governo do Estado, e que será lançada na manhã desta quarta-feira (5), na barreira de fiscalização rodoviária de Pium, na Grande Natal.

BOMBEIROS TAMBÉM VOLTAM

Além dos 10 policiais do CIOPAER, equipe que controla o Potiguar 01, a SESED ainda enviou 8 bombeiros militares para ajudarem nas operações de resgate e auxílio humanitário na Bahia.

Os bombeiros militares foram equipados com dois botes para salvamento. A equipe volta ao RN em um caminhão da corporação, chegando a Natal no final da tarde desta terça (4).