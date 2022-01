OS para compra de equipamentos para a Barragem de Oiticica será assinada hoje, 5

A assinatura da Ordem de Serviço acontece às 10h40, pela governadora Fátima Bezerra. A barragem faz parte do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e receberá as águas do Eixo Norte da transposição. O contrato, na ordem de R$ 14 milhões, terá recursos oriundos de convênio do Governo Federal e Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh).