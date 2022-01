Profissionais da Saúde de Mossoró receberão treinamento para aplicar a Pfizer em crianças

Profissionais da Saúde de Mossoró receberão treinamento para administrar a Pfizer em crianças. A informação foi confirmada pelo coordenador de Imunizações de Mossoró, Etevaldo de Lima. O treinamento está previsto para acontecer nesta sexta-feira (14) e é necessário devido às especificações técnicas da vacina para este público. O município aguarda a chegada das doses para iniciar a vacinação em crianças de 5 a 11 anos. Os imunizantes serão enviados à Sesap pelo Ministério da Saúde e, em seguida, distribuídos aos 167 municípios do RN.

O coordenador de Imunizações de Mossoró, Etevaldo de Lima, informou que os profissionais da Saúde do município receberão treinamento para que possam administrar as vacinas contra a Covid-19 em crianças.

O treinamento está previsto para acontecer nesta sexta-feira (14) e é necessário devido às especificações técnicas da vacina para este público.

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, aguarda a chegada de doses do imunizante Pfizer para iniciar a vacinação na faixa etária de 5 a 11 anos.

A vacinação para este grupo foi autorizada pelo Ministério da Saúde que já recebeu na madrugada desta quinta-feira (13) a primeira remessa com 1,2 milhão de doses do imunizante da Pfizer para atender a este público.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP/RN) anunciou que o RN deverá receber 20,9 mil doses de vacinas para dar início ao processo de imunização de crianças de 5 a 11 anos no Rio Grande do Norte.

Na manhã desta sexta, a Sesap infomou que o lote que deveria ter chegado ao estado durante a madrugada, não foi enviado e que aguarda um posicionamento do Ministério da Saúde.

Etevaldo reforça que a vacinação das crianças de 5 a 11 anos deverá acontecer em Mossoró assim que as doses do imunizante chegarem ao município. O coordenador também orienta aos pais para que façam o cadastro das crianças no RN Mais Vacina para facilitar o processo de vacinação.

“É importante que os pais façam o cadastro das crianças no RN Mais Vacina, porém os que não tiverem condições por algum motivo de fazer o cadastro, não tem problema porque poderá ser feito nos locais de vacinação”, detalhou Etevaldo.

A secretária de Saúde Morgana Dantas reforça que a vacinação das crianças de 5 a 11 anos deverá ser iniciada com o grupo que tem comorbidades, em seguida ser liberada para todas as crianças dessa faixa etária.

“Sabemos que a quantidade de doses da vacina que será destinada às crianças não será suficiente para atender à demanda deste grupo no município, por isso faremos um escalonamento para garantir que todos tenham acesso ao imunizante”, disse Morgana.