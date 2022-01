Mesmo com atraso de doses pediátricas, RN vai distribuir vacinas ainda hoje (14)

As vacinas contra a covid-19 para crianças de 5 a 11 anos deveriam ter chegado ao Estado durante a madrugada, mas desembarcaram apenas às 10h40 desta sexta-feira. Apesar do atraso oriundo do Ministério da Saúde, a coordenadora de Vigilância em Saúde da Sesap, Kelly Lima, reafirma o compromisso de distribuir as doses para os municípios a partir das 15h.