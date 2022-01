Covid-19: Ministério da Saúde não enviou vacinas destinadas à crianças para o Rio Grande do Norte. O primeiro lote deveria ter chegado ao estado na madrugada desta sexta-feira (14), no entanto, a remessa não foi enviada pelo MS. Por meio de nota, a Sesap informou que aguarda novas informações do ministério para atualização da situação e eventual mudança na distribuição das doses e no início da campanha de vacinação para crianças de 5 a 11 anos.

FOTO: REPRODUÇÃO